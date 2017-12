Il Nano Morgante | Dal Paleozoico al paranoico

La dimensione “tempo” s’impone nella sua diffusa (forse inesatta) idea di linearità, convenzionalmente declinata in una costante, progrediente evoluzione. Vorrebbe concepire (e concepisce, da un certo punto di vista) l’uomo come spazio ideativo, per proiettarlo oltre gli angusti confini in cui quotidianamente deambula.

Sia come sia, le nostre ancestrali origini, seppur velate e distratte, compaiono costantemente dinanzi agli occhi di noi spettatori inermi, assuefatti ed ignari.

La differenza, se proprio la si vuol vedere, sta (anche) nella qualità di questo spettacolo individuale. Nel saper eventualmente riconoscere la sussistenza e l’intensità di evitabili dinamiche causa-effetto.





Circa 300.000 anni fa (anno più anno meno), ha cominciato a prefigurarsi il nostro progenitore più arcaico, l’Homo sapiens. Da allora, le Ere geologiche si sono avvicendate implacabilmente nominate, adattando e modellando la Terra e l’uomo.

Tali epocali passaggi, interpretati e successivamente denominati in chiave antropologica, hanno sedimentato, come detto, la convinzione di un automatismo evolutivo, strettamente correlato alla temporalità. E, sotto certi aspetti, esso si è effettivamente manifestato.

Per esempio, possiamo orgogliosamente sostenere che l’uomo, oggi, per scaldarsi, non è più costretto ad accendere il fuoco con la selce. E, peraltro, non ne sarebbe neanche più capace.

Nondimeno, tale automatismo trova pomposa, apparente esaudimento nell’uomo iper-tecnologizzato, paradigma, simulacro della contemporaneità (decisamente migliorabile, sotto alcuni aspetti).

Così, nonostante che, nel secolo scorso, certi film di fantascienza preconizzassero e riecheggiassero, già nel titolo, un’idea di un 2000 iper-progredito, svincolato da ogni debito gravitazionale, oggidì tale immagine è stata surclassata da un 2017, ormai decorso, insoddisfacente nella sua idea costitutiva e roboante di futuro.

Pertanto, ironizzando sull’ assonanza linguistica, se l’ “Età paleozoica” può comodamente identificare l’immagine dell’inizio del cammino dell’Uomo, l’ “Età paranoica” può ben identificare, con altrettanta comodità, l’immagine evolutiva contemporanea della Specie ed i suoi variopinti effetti.

Massimiliano Barbin Bertorelli