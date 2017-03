GENOVA. 29 MAR. Ancora un week end ricco di iniziative musicali per il Conservatorio “Niccolò Paganini” che propone tre appuntamenti fra venerdì e sabato.

“Carne cruda squarciata dal suono di tamburo” è il titolo del terzo e ultimo appuntamento con il futurismo organizzato dal Conservatorio in collaborazione con la Accademia Ligustica di Belle Arti, con la scuola di recitazione del Teatro Stabile e con l’Istituto Alberghiero “Marco Polo”.

L’evento avrà luogo venerdì ore 18, nell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero. La lettura di testi futuristi da parte di allievi della Scuola dello Stabile si alternerà ad esecuzioni musicali curate dal “Paganini” (verrà anche presentato un modello di “intonarumori” a cura della Scuola di Musica Elettronica) alla proposta di piatti della fantasiosa cucina futurista da parte del Marco Polo.

Sabato 1° aprile sono invece fissati due concerti flautistici.

Alle ore 15 la Sala dei Concerti di Palazzo Senarega (piazza Senarega 1), nuova sede aggiuntiva del Conservatorio, ospiterà un incontro dedicato alle Sonate per flauto di Johann Sebastian ìBach, prosecuzione di un ciclo curato dalla docente Mara Luzzatto e avviato lo scorso anno.

Il programma si aprirà con la Sonata BWV 1031 eseguita dalla flautista Erica Parodi accompagnata al clavicembalo da Michele Schladebach. Seguiranno le due Sonate BWV 1020 e BWV 1035 affidate alla flautista Federica Romanelli, accompagnata dalla docente Tiziana Canfori.

Alle ore 17 nel Salone dei Concerti nella sede storica in Albaro, invece, la docente Elena Cecconi

presenterà un incontro dal titolo “Papillons Musicaux”. Il concerto coinvolgerà, oltre alla stessa docente, gli allievi Giorgia Calcagno e Francesco Pezzoli al flauto, accompagnati, al pianoforte, da Christian Pastorino. Il programma si aprirà con la “Fantasia” op. 79 di Faurè, per proseguire con “Deux Papillons” op. 165 di Kronke per due flauti e pianoforte, la “Fantasie” di Gaubert, il “Valse de bravure” op.33 per due flauti e pianoforte e la celebre “Sonata” di Poulenc.

L’ingresso ai tre appuntamenti è libero fino ad esaurimento posti.