GENOVA. 17 MAR. Sabato 18 marzo alle ore 15 al Castello D’Albertis Museo delle culture del mondo, verrà inaugurata la mostra “Il lungo viaggio di Hunkapi. Venti anni di storie”. A seguire la conferenza “Rosebud: My Homeland” di Gilbert Douville, Lakota Sicangu, poeta e artista con traduzione a cura di Camilla Novelli.

L’esposizione, visitabile sino al 23 aprile, celebra il lungo percorso di Hunkapi, associazione nata vent’anni fa a Genova, con l’obiettivo di conoscere, proteggere e trasmettere la cultura Nativa Americana, declinata alla contemporaneità, senza tralasciare la storia per conservarne la memoria. Sono esposti pezzi antichi e preziosi per foggia e datazione e altri più recenti non meno importanti. Si racconta la continuità e la descrizione offrendo spunti storici e pratici. C’è una collocazione geografica, per capire come e dove vivono oggi i Nativi. Il report dei viaggi lascia spazio anche al sentimento con istantanee che raccontano ogni singolo incontro.

L’associazione Hunkapi durante i suoi diciotto viaggi americani ha incontrato leader storici, politici, spirituali, rappresentanti dell’AIM American Indian Movement, abitanti delle Riserve. Ha visitato i più prestigiosi musei Nativo Americani, sempre ricevuta, in forma ufficiale, da consigli tribali e personalità politiche native. In questo percorso la conoscenza ha scacciato l’ignoranza, si è capito tra le altre cose che Apache e Sioux sono differenti, che i Navajo vivevano a sud ovest e non nelle Grandi Praterie, che i totem sono propri delle Nazioni affacciate sul Pacifico, che sono stati gli europei ad insegnare a fare lo scalpo, che la loro spiritualità non è in vendita.

La casa giusta per raccontare di Cree, Shoshoni, Lakota, e altre Nazioni attraverso gli occhi ed il cuore dei soci di Hunkapi, non poteva non essere Castello D’Albertis. “Il Museo – sottolinea la direttrice Maria Camilla De Palma – è lieto di accogliere la passione e le esperienze sul terreno di chi sa cogliere il messaggio profondo e la bellezza ancestrale di archi e scudi, terracotte e sculture, oltre che farsi interrogare dal destino di chi li ha prodotti e li produce ancora, pur nelle contraddizioni con la società americana contemporanea”.