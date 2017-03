Il Lac di Maillot bellissimo e crudele

GENOVA. 3 FEB. Corrono sempre i protagonisti del balletto Lac firmato Christophe Maillot che ha debuttato a MonteCarlo nel dicembre del 2011 ed arrivato in prima nazionale ieri sul palco del Carlo Felice di Genova.

Corrono per non essere trascinati dalla tragedia che incombe su ognuno di loro, ma il loro correre franetico non basterà perchè il male questa volta avrà la meglio sul bene. Così ha voluto la nuova lettura data alla nota storia del Lago dei cigni da parte dello scrittore francese Jaen Rouaud, librettista della versione dello spettacolo de Les Ballets de MonteCarlo.

Christophe Maillot, coreografo all’avanguardia della danza clssica moderna è un uomo appassionato ed appassionante, non c’è dubbio, e tutta questa sua passione si legge a pieno in ogni sua creazione. Questo suo Lac non fa certo eccezione e anche se la nuova trama del più famoso ed acclamato balletto di Caikovskij è senza dubbio intricatissima, non si può che rimanere affascinati e rapiti da quanto accade sul palco dall’inizio alla fine.

L’atmosfera si presenta da subito cupa e angosciante, a cominciare dall’apertura del sipario su cui parte un prologo- video in cui si vede il piccolo principe Sigfrid attratto da una coetanea in maschera bianca che disdegna invece la figlia in nero di una cattiva regina che per invidia rapisce la prediletta. Da qui parte tutto il dramma: l’infelicità del principe, la scoperta che la figlia in nero della regina malefica altro non è che la sua sorellastra, il dolore della regina madre per il tradimento del consorte, il tormento della ragazza in bianco trascinata in un antro e trasformata per l’eternità in un uccello.

Come vuola anche la storia tradizionale il Principe sarà trascinato dagli intrighi della Regina della Notte a dover scegliere tra il Cigno Nero e la sua amica d’infanzia, il Cigno Bianco e come nella storia tradizionale sarà tratto in inganno scegliendo la ragazza sbagliata a cui far promessa d’amore. Degli errori commessi pagheranno tutti, perchè non è prevista redenzione.

Maillot forte della sua splendida compagnia riesce nel suo Lac a dettare con facilità quello che vuole: i suoi cigni sono nerboruti, agili e spietati. Non sono dolci e fragili fanciulle che condividono la mala sorte con la povera Odette, ma le sono ostili per questo li si vede correre e saltare su di lei che attonita si accuccia sempre più a terra. Il male rappresentato da una donna rimanda un’immagine feroce e seducente, un deus ex machina che gestirà tutto fino alla fine. Il principe è un giovane fragile, oppresso dalle figure di due genitori troppo volitivi.

Il tutto si consuma velocemente nel terzo atto che inghiotte il quarto, in cui resta splendida la danza spagnola (forse il pezzo migliore di tutto il balletto) in cui la compagnia al completo dà gran prova di sè e delle sue capacità tecniche.

Notevole l’interpretazione di Maude Sabourin nella Regina della Notte, bravissimo e virtuoso Daniele Delvecchio, l’amico del principe, ed indubbiamente un valore aggiunto la prestazione dello scaligero Gabriele Corrado nel ruolo del Re, padre di Sigfrid. Il ballerino salentino, che ha sostituito un componente della compagnia monegasca, è già la terza volta che lavora con Maillot.

Lo spettacolo resterà in scena fino a domenica 5 marzo.

GLORIA SPERANZA