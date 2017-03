“Il grande Ashkenazy Direttore” alla GOG

GENOVA. 25 MAR. Lunedì prossimo, 27 marzo al Teatro Carlo Felice alle ore 21,00 si terrà il ventesimo concerto della Stagione GOG 2016-2017 che vede l’incontro fra I Solisti Aquilani e lo straordinario Vladimir Ashkenazy. Come ricordiamo Ashkenazy tenne il suo ultimo concerto da pianista alla GOG nel 2013 ed adesso ritorna come direttore con i Solisti Aquilani avvalendosi anche della collaborazione di Dimitri Ashkenazy, clarinetto e Ada Meinich viola. Il programma prevede, oltre all’esecuzione di musiche di Grieg e Čajkovskij, la Prima Esecuzione Assoluta di una composizione di Francesco Antonioni.

Dimitri Ashkenazy è nato nel 1969 a New York, e dal 1978 vive in Svizzera. Studia clarinetto con Giambattista Sisini e consegue nel 1993 il diploma al Conservatorio di Lucerna. Si laurea in diversi concorsi per la gioventù e fa parte della Schweizerische Jugend-Sinfonie-Orchester e dell’Orchestra Gustav Mahler. Viene invitato da prestigiose istituzioni e suona con importanti orchestre europee. In ambito cameristico collabora con i Quartetti Kodály, Carmina e Brodsky, con i pianisti Cristina Ortiz, Helmut Deutsch e Ariane Haering, i violoncellisti Antonio Meneses e Christoph Richter, le cantanti Edita Gruberová e Barbara Bonney, con suo fratello Vovka e suo padre Vladimir Ashkenazy. Dal 1991 si esibisce con orchestre internazionali, tiene concerti da camera e corsi di perfezionamento in Europa, negli Stati Uniti e in Australia. Suona in prima esecuzione il Concerto per clarinetto e orchestra Piano Americano di Marco Tutino alla Scala di Milano, e Passages di Filippo del Corno con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano.

Costituito nel 1968, il complesso de I Solisti Aquilani si avvale di strumentisti di alto livello in grado di sostenere parti solistiche di notevole impegno interpretativo. Sono stati protagonisti di numerose e importanti tournée in Italia, Europa, Medio ed Estremo Oriente, Africa, America.

