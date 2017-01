Il gip lo allontana dalla moglie, ma lui non ci sta: denunciato senegalese

GENOVA. 18 GEN. Un equipaggio del Nucleo Radiomobile, al termine di accertamenti, ha deferito in stato di libertà per “ mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice” un senegalese violento di 54 anni, gravato di pregiudizi di polizia, abitante in piazza San Sepolcro a Genova.

Sull’immigrato pendeva un provvedimento del Giudice che aveva ordinato l’allontanamento dalla casa coniugale. Ieri mattina, il 54enne violento si recava presso l’abitazione della moglie, con il chiaro intento di entrare, come regolarmente denunciato dalla consorte che ha chiamato i carabinieri, tempestivamente intervenuti.