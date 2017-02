Il franchising più veloce d’Italia

GENOVA. 25 FEB. Il panorama del franchising italiano, è costituito ormai da tantissime aziende. La maggior parte di quelle più conosciute, opera nel settore del retail, proponendo l’apertura di negozi o punti vendita fissi.

Altri si muovono nel settore dei servizi, che sembra oggi rivivere una seconda giovinezza.

Sara’ per le paure degli italiani di mettersi in proprio, ma le soluzioni in franchising sembrano essere tornate sulla cresta dell’onda ultimamente.

Tra tutti i franchising più noti, sia di servizi che “fisici”, c’è n’è uno che spacca tra tutti e che è stato anche premiato al Salone di Milano come Franchising più innovativo d’Italia.

Questa azienda si chiama Migastone e opera nel mercato delle App per cellulari.

Un mercato che è in crescita del 100% su base annua e fattura nel mondo decine di miliardi di dollari.

Una cosa curiosa è che ogni secondo vengono scaricate nel mondo 850 App. Ogni secondo.

Per mettere le mani pero su questo mercato bisogna sicuramente sapere come fare e che tipo di servizio offrire.

Per questo Migastone, dopo aver tastato il terreno per dodici mesi attraverso una sua rete di venditori, ha deciso nell’ottobre 2016 di lanciare su tutto il territorio nazionale il programma di affiliazione.

Questo prevede un diritto di esclusiva su una zona con almeno diecimila aziende e in medi pi di centomila abitanti.

Il compito di ogni affiliato è prettamente commerciale in quanto l’azienda si occupa della realizzazione tecnica delle App vendute e del supporto che viene dato al cliente su base mensile.

Le prime città italiane ad essere prese d’assalto dalle richieste sono state sicuramente quelle del nord Italia, anche se si stanno facendo sotto affiliati anche dalla Sicilia, Campania, Lazio e Puglia.

In poco piu di tre mesi dal lancio, migastone registra già più di seicentocinquanta richieste di informazioni in tutto il Paese e vanta gia venti preliminari firmati.

I margini per ogni affiliato sono decisamente molto interessanti in quanto si parla dell’85% del fatturato, nettamente al di sopra di quello che offrono altri franchising.

In più Migastone offre molto anche a livello di formazione, con corsi dal vivo per abilitare e formare tutti i neo affiliati, pi corsi settimanali tenuti online direttamente dal titolare.

Ma Migastone non offre solo App per piccoli e medi esercizi commerciali.

Questa azienda ha creato il primo motore di ricerca per App geolocalizzato al Mondo (Appmetropolis), quindi tutti i commercianti potranno da un lato fidelizzare i propri clienti utilizzando tutti gli strumenti che sono creati all’interno della loro App e in più potranno acquisirne di nuovi con Appmetropolis.

L’innovazione sicuramente sta facendo gola a molte persone che vogliono mettersi in proprio o cambiare vita.

Se anche tu sei uno di questi, per reperire tutte le informazioni complete, basta visitare il sito www.migastone.com/it/franchising