Il Fondo Malattie Renali del Bambino festeggia i 40 anni

GENOVA. 27 MAR. Era il 1977, quando la compianta Professoressa Rosanna Gusmano, Primario del Reparto di Nefrologia dell’Istituto Gaslini, fondò, con un gruppo di amici imprenditori genovesi, il Fondo Malattie Renali del Bambino (FMRB), una Associazione Onlus, legalmente riconosciuta ed iscritta al Registro Regionale del Volontariato, costituita, come stabilisce l’art. 1 dello Statuto, per la prevenzione, l’assistenza e lo studio delle malattie renali del bambino.

In questi 40 anni di attività benefica, sono state aiutate economicamente le famiglie disagiate dei bambini ricoverati nel Reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto del Gaslini: solo negli ultimi 10 anni, 700 famiglie hanno avuto un sup- porto economico con un contributo complessivo da parte di FMRB di oltre 450.000 Euro.

Dal 2000 ad oggi, oltre al supporto finanziario alle famiglie, FMRB ha acquistato numerose nuove apparecchiature diagnostiche e terapeutiche all’avanguardia per potenziare e rendere sempre più efficiente e competitivo il Reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto del Gaslini e il suo Laboratorio di Ricerca, tra queste: un sequenziatore di DNA (valore 90.000 Euro), un Microscopio Confocale (90.000 Euro) e diversi moderni apparecchi per indagini ecografiche mira- te dei reni e delle vie urinarie, eseguite dagli stessi Specialisti Nefrologi Pediatri del Reparto.

Per procurare finanziamenti e donazioni, FMRB organizza da diversi anni manifestazioni benefiche come: il circuito di golf CHICECE’, giunto alla sua XI edizione, la gara di Cucina alla Tenuta La Federica, Lotterie, Serate di Gala, Tornei di Burraco, concerti e spettacoli come la pièce teatrale “20 anni dopo – Odissea nello Ospizio” della compagnia Teatrale del Lions Club La Spezia. Anche il 5×1000 contribuisce ad aiutare economicamente FMRB: questo è il suo Codice Fiscale 80041810104.

Nel 2015, grazie al contributo di benefattori privati, il Fondo Malattie Renali del Bambino ha contribuito alla ristrut- turazione del Laboratorio di Nefrologia dell’Istituto Gaslini che è stato intitolato a Rosanna Gusmano. Qui lavorano i ricercatori della Fondazione FMRB – Renal Child Foundation, creata nel 2004 dalla Professoressa Gusmano, per potenziare la ricerca scientifica contro le malattie renali.

I bravissimi ricercatori FMRB, che operano in stretta collaborazione con i ricercatori dell’Istituto Gaslini, si stanno occupando di importanti studi condotti a livello internazionale tra cui il Cure GN, uno studio commissionato dal National Institute of Health degli USA a centri di ricerca americani e canadesi nell’ambito del quale il Reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto del Gaslini è l’unico centro europeo partecipante. Scopo di questo studio é ottenere nuove classificazioni della patologia renale glomerulare, identificare markers biologici e genetici di malattia e svilup- pare nuove terapie.

Ogni anno l’importante evento golfistico Invitational Shipping Pro-Am, giunto con grande successo alla sua XIII edizione, raccoglie più di 100.000 euro per sostenere la ricerca, linfa vitale per proseguire nel laboratorio gli impor- tanti studi contro le malattie renali dei bambini.

Questi traguardi si tagliano solo con l’aiuto di tanti generosi amici ed aziende, che hanno supportato FMRB in questi quarant’anni di un’importante attività benefica con generosità, stima e amicizia.