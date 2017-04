GENOVA. 14 APR. Stanotte a Lavagna, al termine di accertamenti, un equipaggio dell’aliquota Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, ha denunciato in stato di libertà per “procurato allarme e ubriachezza” una cittadina ucraina di 50 anni, con pregiudizi di polizia.

L’immigrata richiedeva la presenza di personale dell’Arma, asserendo di essere stata malmenata e chiusa fuori dalla propria abitazione dal compagno. Tuttavia, veniva alcune ore dopo trovata in via Cogorno, in evidente stato di ubriachezza, affermando di non aver richiesto nessun intervento e di non avere un compagno.