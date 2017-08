SAVONA. 16 AGO. Eccezionalmente il Festival teatrale da Verezzi si trasferisce nel sottosuolo di Borgio, nella spettacolare ambientazione delle Grotte, dova dal 17 al 20 agosto andrà in scena “Inferno” di Dante, in forma itinerante.

Questo Inferno è nato infatti per essere proposto in location particolari e verrà riallestito da Silvo Eiraldi, già regista del divertentissimo “Toc Toc” del 2015, in una nuova edizione, studiata appositamente per le grotte e realizzata dall’affiatato gruppo di attori della Compagnia “Uno sguardo dal palcoscenico” di Cairo Montenotte: Giovanni Borlotti, Luca D’Angelo, Gaia De Marzo, Silvio Eiraldi, Monica Rabino, Omar Scarone, con la partecipazione straordinaria di Miriam Mesturino, già protagonista della commedia “Cosa hai fatto quando eravamo al buio?” quest’anno al 51° Festival, e Manuel Signorelli, che torna a Borgio Verezzi dopo “Toc Toc”. In scena anche il soprano Monica Russo e il chitarrista Maurizio Salvadori.

Divisi a gruppi, e con quattro partenze a sera (la prima alle 20,15), gli spettatori saranno accompagnati lungo un suggestivo percorso tra stalattiti e stalagmiti, dove nell’atmosfera unica del sottosuolo incontreranno i personaggi più conosciuti della celebre cantica, l’Inferno dantesco, da Caronte a Minosse, da Paolo e Francesca a Cerbero, da Ciacco a Farinata degli Uberti, da Cavalcanti a Pier delle Vigne, da Ulisse al Conte Ugolino e così via, fino a uscire a “riveder le stelle…”. L’evento ha destato molta curiosità e interesse nel pubblico, e le richieste sono state moltissime sin dalla prima apertura della biglietteria, a fine giugno: le quattro serate risultano al momento “sold out” (i posti sono limitati per ragioni di sicurezza e di fruibilità dello spettacolo, data la particolare location, e non è stato possibile aggiungere ulteriori gruppi o giornate di replica). L’unica possibilità di trovare posto è legata ad eventuali rinunce dell’ultimo momento (ingresso unico € 15).





FRANCESCA CAMPONERO