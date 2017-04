GENOVA. 13 APR. Tra il 27 aprile e l’11 giugno il Festival dell’Eccellenza al Femminile aprirà le porte de “La Stanza del Teatro”, un nuovo spazio in via al Ponte Calvi 6 in cui verranno realizzate diverse attività di formazione e teatro rivolto a professionisti dello spettacolo, docenti e studenti o semplicemente agli appassionati di questo mondo straordinario. La Stanza del Teatro, intesa come spazio fisico, andrà ad integrare gli spazi della sede che da anni ospita il comparto organizzativo del Festival e la Compagnia Schegge di Mediterraneo, in via al Ponte dei Calvi 6, in un Palazzo dei Rolli di fronte al Porto Antico di Genova, nel cuore del centro storico.

La Stanza del Teatro il 27 aprile parte con un programma innovativo e unico di formazione e innovazione che coinvolge personalità, attori e drammaturghi che negli anni hanno collaborato attivamente ai diversi progetti promossi dal Festival con la costruzione di un rapporto di stima reciproca.

Sono principalmente tre gli aspetti che verranno affrontati nel corso di questi primi laboratori, che fungono da progetto pilota ai fini della strutturazione, per il prossimo anno, di un vero e proprio corso di studi: Reading: teatrale, poetico, dantesco e del romanzo popolare, Narrazione: teatrale e popolare e Scrittura: drammaturgica, cinematografica e creativa





Attori, registi e drammaturghi di fama nazionale, insieme a tutor provenienti dai palcoscenici e dalle scuole più prestigiose d’Italia si avvicenderanno in questi primi mesi nella Stanza del Teatro. Il 27 e il 28 aprile ad inaugurare i lavori sarà Graziano Piazza, con il workshop sulla lettura del romanzo popolare Il vecchio e il mare. Il 6 e il 7 maggio la parola passa all’attore Armando de Ceccon per la lettura teatrale de La Voce Umana. Con Rosario Galli si passa alla scrittura con il workshop di scrittura comica Uomini sull’orlo di una crisi di nervi il 13 e il 14 maggio. Come scrivere il Docudramma, Donne contro la Violenza di genere, lo insegnerà la drammaturga Patrizia Monaco il 20 e il 21 maggio. Lisa Ginzburg, protagonista dell’edizione 2016 del Festival, terrà il 27 e il 28 maggio un workshop di narrazione: Raccontare di sè: Storie di Donne, Storie su Donne. A chiudere l’edizione pilota del progetto è infine il workshop di drammaturgia Ti amo Maria con Giuseppe Manfridi il 10 e l’11 giugno.

FRANCESCA CAMPONERO

Per informazioni e prenotazioni: 0106048277, info@eccellenzalfemminile.it.