Il “Coro delle Lune antenate”a Savona ricorda le donne liguri

GENOVA. 10 MAR. Questo pomeriggio di venerdì 10 marzo alle ore 18.30, al Mercato Civico di Savona, il Circolo degli Inquieti presenta il “Coro delle Lune antenate”.

Partendo dal tema affrontato nell’anno dal Circolo degli Inquieti, che riguarda proprio il ruolo della Donna nella nostra società e nel mondo, l’incontro racconterà la trasformazione del ruolo femminile in Liguria. Le antiche storie, che si fondono con il mito, ricordano che i Focesi sbarcarono a Massaglia – odierna Marsiglia – accolti dalle popolazioni liguri, ed uno di essi, Protis, venne scelto da Gyptis, la figlia del Re, come suo sposo. Questo ci conferma una società matriarcale, che consentiva alla giovane di scegliere liberamente il marito, svincolata dai condizionamenti paterni e fraterni. Questa è la donna Ligure, abituata a far a meno dell’uomo per le lunghe navigazioni che lo allontanavano a volte per mesi da casa. Stirpi di femmine fiere, che combattevano come gli uomini, senza mai perdere i connotati del loro genere.

Il titolo dell’appuntamento, “Coro delle Lune antenate”, rende bene il diverso punto di vista femminile, da un lato più pratico e più sacro. Solo la Donna nei millenni ha mantenuto in sé il mistero del generare, del nutrire e del coltivare. L’uomo ha dimostrato di non saper cogliere e invece di rispondere spesso con la violenza, che si è perpetrata nei secoli con la caccia alle Streghe ed ancor oggi nella maniera che leggiamo sui giornali.