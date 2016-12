GENOVA. 23 DIC. Si chiamerà “Luigi”, il concerto di Armando Corsi e Roberta Alloisio in omaggio a Luigi Tenco che si terrà sabato 7 gennaio al Teatro della Tosse. Si tratta di un appuntamento importante per Genova, ricco di ospiti e personalità, tutto dedicato alla figura e all’opera del cantautore a 50 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 27 gennaio 1967.

Oltre allo spettacolo, Armando Corsi e Roberta Alloisio presenteranno in anteprima nazionale un cd che contiene anche un particolare omaggio che Giorgio Gaber dedicò all’amico negli anni ’80, cantato dalla moglie Ombretta Colli in una produzione teatrale, nell’ arrangiamento di Franco Battiato e mai riproposto. Un nuovo progetto discografico di due esponenti tra i più conosciuti nel panorama musicale ligure: la Alloisio, da anni indicata come la “voce femminile di Genova”, forte di un intenso percorso a cavallo tra teatro e canzone che l’ha portata nel 2011 a vincere la Targa Tenco come miglior interprete e a collaborare poi con Luis Bacalov per il suo ‘Xena Tango’; Armando Corsi, virtuoso chitarrista conosciuto per il suo talento e le sue collaborazioni artistiche (tra gli altri Ivano Fossati, Ornella Vanoni, Paco de Lucia), Targa Tenco ‘I suoni della canzone’ nel 2015.

Programma della giornata:



Alle 18.30 nel Foyer presentazione mostra e incontro con Renato Tortarolo

Alle 20.30 concerto in Sala Trionfo con Armando Corsi e Roberta Alloisio

Ospiti della serata: Fausto Mesolella (leader degli Avion Travel) Enrico Campanati e Carla Peirolero (leggeranno alcune ballate di Luigi Tenco) Max Fontanini e Alessandra Costa di Genova Tango (balleranno su un brano arrangiato a tango) gruppo corale Menestrelli diretto da Elsa Guerci dell’Associazione Elicona (una formazione di giovanissimi che eseguirà ‘Cara Maestra’ e ‘Il mio Regno’)

A partire dalle 15 nel Foyer della Trionfo sarà possibile visitare una piccola esposizione, ci sarà la macchina da scrivere con cui Luigi scriveva i suoi testi, il sax che lo ha accompagnato in tante performance, anche televisive, e numerosi oggetti legati alla sua avventura artistica; spartiti, foto, locandine, rare edizioni dei suoi dischi e i premi vinti nella sua carriera. La chitarra sarà simbolicamente sul palco, accanto ad Armando Corsi, durante il concerto. Il tutto per gentile concessione della famiglia Tenco e di Sandro Amicone, che per noi ha scelto le migliori rarità della sua collezione privata.

FRANCESCA CAMPONERO