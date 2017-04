Il blog World Model Kids per conoscere i giovani talenti

GENOVA. 8 APR. Il blog World Model Kids nasce il 21 novembre 2016, frutto dell’ idea di Elisa Boscolo che sin da tenera età lavora nel campo della moda, cinema, TV e spettacolo in importanti produzioni Rai e Mediaset, insieme al marito Andrea e ad alcuni colleghi che lavorano come sviluppatori in campo informatico.

Un importante connubio, tra nozioni artistiche e tecniche, che fanno di questo blog una combinazione vincente.

World Model Kids nasce con lo scopo di far conoscere i giovani talenti, sia a livello nazionale che internazionale, facenti parte del mondo della moda, cinema, tv, sport ed arti varie. Ma non solo!! Spazia dai piú noti brand di abbigliamento, alle griffe, ai brand meno conosciuti; assistendo, inoltre, alla “nascita” di nuove aziende, il tutto sempre dedicato al mondo “Kids”.

“Ci riteniamo più che soddisfatti – spiega Elisa Boscolo – poiché in poco più di 4 mesi abbiamo ottenuto migliaia di visualizzazioni da tutto il mondo ed ottenuto l’ apprezzamento e la completa fiducia di grandi registi (che spesso attingono da noi per alcuni ruoli dal momento che hanno a disposizione non solo le foto dei bimbi ma anche il loro curriculum vitae e le varie esperienze maturate in ambito artistico), piccole e grandi aziende e stilisti di fama internazionale con i quali abbiamo instaurato un solido rapporto di collaborazione. Sinceramente non mi sarei mai aspettata un successo così repentino!

In breve, l’idea di quattro persone, nata un po’ per gioco, si è trasformata in un vero e proprio lavoro, che vede impegnate dieci persone con varie mansioni, in una vera e propria redazione”.

Il blog è collegato a svariati social media quali: Facebook, Twitter, Google+, Instagram, ecc. Su Playstore è presente l’ App di World Model Kids in modo da permettere agli utenti di ricevere le notifiche ed interagire con più facilità con il blog.

