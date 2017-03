GENOVA. 17 MAR. “Cari tutti, ho aspettato che uscisse la lista dei candidati per fare le congratulazioni alla nuova squadra a 5 Stelle al completo. Per gli auguri di gruppo aspetterò ancora. Per ora faccio, anche pubblicamente, le congratulazioni a Marika Cassimatis che ho sentito il giorno stesso delle votazioni, e incontrato ieri in Regione. Prendiamoci Genova!”.

E’ il post pubblicato ieri sul suo profilo Facebook dalla consigliera regionale del M5S Alice Salvatore. Tuttavia, oggi pomeriggio, l’esponente dei pentastellati, fedelissima di Beppe Grillo, dopo l’annullamento della candidatura della prof. Marika Cassimatis, su Facebook ne ha condiviso un altro, di tenore ben differente, con “Francesca Botto ed altre 47 persone”.

Ecco il testo: “Con il dolore nel cuore, se il garante del moVimento cinque stelle non fosse intervenuto, non avrei partecipato alla campagna elettorale e soprattutto non avrei votato Marika Cassimatis, in quanto sia lei che i suoi sostenitori sono palesemente dei dissidenti che da lungo periodo danneggiano il M5s genovese dal suo interno. Ho votato, HO VOTATO ANCORA LUCA PIRONDINI, un incredibile movimentista, una persona seria e ispirata che ha percepito fin da subito la visione del nostro progetto rivoluzionario. Sono felice e fiera del nostro garante, di Beppe, che si è basato su documenti che dimostrano che queste persone erano e sono dissidenti pericolosissimi pronti a tutto per minare il moVimento dal suo interno… Sono come il cancro, ma fortunatamente l’organismo è ancora forte e ha reagito bene combattendo! Grazie a tutte le persone che hanno segnalato i comportamenti inequivocabili di questi personaggi… Siete i globuli bianchi che hanno respinto la malattia! Infine, resta comunque il semplice fatto che per chi non conosce come me i fatti, basta fidarsi di #Beppe, che è il nostro garante e protegge la nostra creatura, IL MOVIMENTO CINQUE STELLE! In alto i cuori amici, restiamo uniti e portiamo avanti la nostra utopia che si sta trasformando in realtà!”.

