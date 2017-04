Iat Rapallo: le informazioni turistiche con touch screen

RAPALLO 13 APR. L’ufficio Iat del Comune di Rapallo ha messo in uso per turisti e cittadini il “Info Touch H24”. Touch Screen Full HD è installato e funzionante presso l’ufficio di informazione Turistica di Rapallo situato sul Lungomare Vittorio Veneto. Turisti e cittadini potranno così avere informazioni certificate 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Che cos’è Il touch screen? E’ uno strumento che fa parte delle nuove tecnologie, uno strumento innovativo, i contenuti principali illustrano gli eventi e il patrimonio artistico e culturale del Comune di Rapallo oltre alle diverse sezioni utili per vivere al meglio la città e visitare sia il centro che i dintorni.

Questa è un’ utile opportunità per tutti gli operatori economici che potranno sfruttare questo sistema per aumentare la propria visibilità e diventare protagonisti di un progetto concreto e realmente utile per il territorio. Questa nuova idea innovativa è fornito dalla cooperativa Astra, con il patrocinio del Comune di Rapallo, dove si possono trovare tutte le informazioni per trovare un albergo o bed & breakfast dove dormire, mangiare, divertirsi nella città.ABov