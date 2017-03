I tir invadono il centro di Genova

GENOVA. 18 MAR. Una ventina di mezzi pesanti hanno percorso questa mattina le strade di Genova da lungomare Canepa, nel quartiere di Sampierdarena, fino ad arrivare in piazza De Ferrari attraversando via XX Settembre.

In via Roma all’altezza della Prefettura i camionisti hanno azionato ripetutamente i clacson per poi parcheggiarsi davanti alla sede.

Ad organizzare la protesta degli autotrasportatori è stata Unatras ed Cna-Fita per esprimere il malcontento determinato dalla mancanza di risposte dal Governo.

Tra i problemi avanzati dai camionisti, quelli dei costi della sicurezza, le azioni di contrasto alla concorrenza sleale e illegale, norme disincentivanti per chi non rispetta i tempi di pagamento e l’abbattimento della burocrazia.

I tir si sono mossi a velocità normale limitando i disagi al traffico cittadino.