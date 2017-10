I Compagni rosicano ed attaccano Bucci: no via a Quattrocchi

GENOVA. 7 OTT. I Compagni di Possibile e Rifondazione Comunista contro il sindaco di Genova Marco Bucci e la maggioranza di centrodestra a Tursi.

Gli attivisti del Comitato genovese “PRC Federazione di Genova – L’Altra Liguria – Circolo 30 giugno – Liguria Possibile – Pacifisti dell’ora in silenzio per la pace” oggi hanno lanciato una petizione online contro la decisione del Comune di intitolare una via a Fabrizio Quattrocchi.

Il 13 marzo 2006 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, su proposta del Ministro dell’Interno Giuseppe Pisanu, conferì al nostro concittadino la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria, con la seguente motivazione: ‘Vittima di un brutale atto terroristico rivolto contro l’Italia, con eccezionale coraggio ed esemplare amor di Patria, affrontava la barbara esecuzione, tenendo alto il prestigio e l’onore del suo Paese’.





L’addetto alla sicurezza fu ucciso il 14 aprile 2004 in Iraq dai terroristi islamici delle Falangi verdi di Maometto e la scrittrice Oriana Fallaci dedicò al coraggioso genovese ed agli italiani ammazzati dal “Dio misericordioso e iracondo” il suo libro intitolato: “La forza della ragione”.

Le città di Milano, Assisi e Castellabate hanno già dedicato una via a Quattrocchi. Analoghe decisioni sono state prese da altri Comuni, come quelli di Roma, Trieste e Firenze. In Liguria, il Comune di Brugnato ha deciso di intitolargli un ponte, ma quello di Genova finora aveva negato il ricordo.

“Qualche giorno fa – hanno dichiarato oggi gli attivisti di sinistra – il consiglio comunale di Genova ha approvato, con 23 voti a favore, 14 contrari e un astenuto, la mozione proposta da Fratelli d’Italia per intitolare una strada o una piazza a Fabrizio Quattrocchi, ucciso in Iraq nel 2004, e definito come ‘una figura da cui prendere esempio’.

Con tutta la pietà umana dovuta ad un uomo ucciso violentemente non possiamo dimenticare che stiamo parlando di un mercenario (più elegantemente un contractor), cioè di un soldato professionista che ha preso denaro per partecipare ad una guerra, scatenata in un paese straniero, l’Iraq, sulla base di falsi ritrovamenti di armi chimiche, e sulla reale necessità di controllare pozzi petroliferi, una Guerra a cui l’Italia ha partecipato in palese contrasto con l’Art.11 della nostra Costituzione.

Stiamo parlando, quindi, non di un eroe che ha sacrificato la propria vita per salvarne molte altre, ma di un militare professionista conscio dei rischi che poteva correre.

Per queste ragioni, chiediamo al Comune di Genova di retrocedere dal proprio proposito e chiediamo che la via o la piazza prescelta sia dedicata a tutte le vittime del lavoro che in Italia, con un trend in crescita, sono state 591 nei soli primi 7 mesi del 2017”.