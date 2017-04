GENOVA. 10 APR. Per la terza edizione di Supernova i primi ad esibirsi mercoledì 12 aprile 2017 dalle 21.00 saranno i Baustelle, in concerto al Porto Antico per “Supernova Preview”. Il festival inizierà il 22 aprile e durerà fino al 25 aprile. Evento organizzato da Habanero.

Si intitola “L’Amore e la Violenza” il nuovo album dei Baustelle, gruppo musicale Indie rock italiano, formatosi nel 1996 a Montepulciano, in Toscana. Dal 2005 la formazione del gruppo si è stabilizzata a tre elementi: Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini. Il loro nome deriva da un termine tedesco che significa “cantiere”, “lavori in corso”, scelto sfogliando un dizionario italiano-tedesco dopo una lunga ricerca su diversi testi stranieri. Lo stesso Bianconi riferirà che il nome è stato scelto per alcune curiose caratteristiche: contiene la parola “stelle”, l’ironica onomatopea “bau” ed “elle”, che in lingua francese significa “lei”. Il gruppo ritorna in tour dopo quattro anni di assenza dai palchi italiani. Il nuovo album dei Baustelle, in uscita a gennaio 2017 per Warner Music Italia, è composto da 12 tracce ed è prodotto artisticamente da Francesco Bianconi e mixato da Pino “Pinaxa” Pischetola.

Sul palco, oltre a Francesco Bianconi (voce, chitarre, tastiere), Claudio Brasini (chitarre) e Rachele Bastreghi (voce, tastiere, percussioni), ci saranno Ettore Bianconi (elettronica e tastiere), Sebastiano de Gennaro (percussioni), Alessandro Maiorino (basso), Diego Palazzo (tastiere e chitarre) e Andrea Faccioli (chitarre).

FRANCESCA CAMPONERO