Hockey, ultimo sforzo del girone di ritorno per il Cus

GENOVA 24 MAR. Domenica alle 09:30 il CUS Genova Hockey affronterà l’HC Genova. Derby della lanterna, in cui entrambe le squadre si giocano l’accesso alle finali. I Cussini, a quota 12 punti, partono favoriti rispetto ai cugini che finora hanno totalizzato 9 punti. L’HC Genova é costretto a fare risultato in quanto l’HC Liguria, che si trova a quota 6 punti (ma con una partita in meno giocata), ha ancora due partite sulla carta fattibili e quindi potrebbe arrivare a quota 12 punti.

Oltre ad una squadra più che mai agguerrita, mister Ferrero dovrà fare i conti con il doppio impegno, tra sabato e domenica, della giovanile U18 che costringerà la squadra ad avere una panchina molto ristretta. La rosa, nel derby di domenica, non potrà quindi fare affidamento dei giovani impegnati ad eccezione di Schirru, che verrà portatoprecauzionalmente in panchina. A complicare il tutto l’assenza di Danese, fermo per un’operazione.