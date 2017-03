Hockey su prato, ritorno in campo per il Cus Genova

GENOVA 4 MAR. Domenica 5 marzo torna di scena il campionato di hockey su prato. Prima partita del girone di ritorno che vede il CUS Genova Hockey affrontare l’HC Liguria presso il Campo Comunale Augusto Briano del Santuario, a Savona. La partita di andata ha visto i giovani cussini imporsi in casa per 3-1 con reti di Luca Zerbino (doppietta) e Tollini. Tutti a disposizione per mister Ferrero che recupera pure capitan Ardini, tornato recentemente da una campagna oceanografica in Antartide, che lo ha tenuto lontano dai campi da fine dicembre.

Zerbino, il man of the match della partita di andata, non si sbilancia molto sulla partita di domenica: «Riprendere dopo una lunga sosta non é mai facile, ma credo che abbiamo la testa e la concentrazione giusta per portare a casa il risultato». Alla domanda circa una sua eventuale marcatura, infine, ha affermato: «Sì, spero di segnare, ma l’importante credo sia non tanto il chi fa gol, ma il farne almeno uno in più degli altri».