Hockey, il Cus chiude positivamente il girone di ritorno

GENOVA 11 GEN. Nonostante le numerose assenze per entrambi i concentramenti, tra cui quelle di Ardini, Danese M., Kolp e Tollini, il CUS Genova Hockey di mister Ferrero sono riusciti nell’intento di migliorare i risultati del girone di andata, dove malgrado prestazioni più che sufficienti, la squadra aveva terminato a zero punti.

06/01/2017, Castello d’Agogna

CUS Pisa vs CUS Genova 2-2

HC Savona vs CUS Genova 6-1

Prima partita molto equilibrata tra CUS Pisa e CUS Genova: i giovani Biancorossi hanno giocato una buona partita e si sono guadagnati il primo punto del torneo. Reti di Zero L. su corner corto e dell’australiano Hewitt che con un tiro di rovescio riesce a sorprendere il portiere toscano. Buono il secondo tempo: molte azioni create ma, ahinoi, non ben concretizzate: il pareggio sembra essere il risultato più giusto. Contro l’HC Savona gara a senso unico: gli uomini di Ferrero hanno pagato la stanchezza, soprattutto nel secondo tempo, e le molte assenze (senza dimenticare l’infortunio alla spalla subito da Schirru durante la prima partita, che ha accorciato ulteriormente la panchina). Goal della bandiera di Ragucci.

08/01/2016, Campo Ligure

HC Liguria vs CUS Genova 4-5

§SH Bonomi vs CUS Genova 10-0

Rivincita dei Cussini sull’HC Liguria: i giovani Universitari vincono 5-4, giocando non una delle migliori partite. Gara molto equilibrata: reti di Zerbino L. (doppietta), Danese G., Gualco e Ferrari, che segna nel finale rivendicando lo scontro precedente perso all’ultimo minuto. Contro il Bonomi il CUS perde anche Zero L. per infortunio e deve giocare con soli 7 uomini, e quindi con un solo cambio disponibile. La panchina cortissima, la stanchezza e l’ampio gap tecnico tra le due squadre hanno portato ad una sonora sconfitta per gli uomini di Ferrero. Va ricordato che il Bonomi milita nella massima serie.

Termina cosi il campionato di Indoor League per il CUS Genova, con 4 punti totalizzati. Buone prestazioni, nonostante i risultati, fatta eccezione delle due partite dell’ultimo concentramento, dove ormai la qualificazione era risultato impossibile. La squadra adesso tornerà ad allenarsi per la ripresa del campionato prato, con l’obbiettivo di raggiungere le finali di promozione.