Hockey, Cus vince contro l’HC Rainbow

GENOVA 22 MAR. I giovani del CUS Genova Hockey vincono per 9-0 contro l’HC Rainbow, dimostrando di aver digerito la sconfitta maturata contro l’HC Liguria e mantenendo così un vantaggio rassicurante sulle inseguitrici. Partita a senso unico, dove gli uomini di mister Ferrero non hanno difficoltà ad imporre il loro gioco. Il primo tempo termina 3-0 con reti di Ferrari e Luca Zerbino su azione (buona l’intesa dei due attaccanti) e di Zero su un corner corto procurato dal giovane Ragucci. Secondo tempo fotocopia del primo in cui il CUS continua a creare buon gioco: Luca Zerbino firma il momentaneo 4-0, Ragucci segna una buona doppietta. Gli altri goal sono di Kolp, al rientro dall’infortunio, di capitan Ardini e di Schirru (leva ’99), che é molto bravo a segnare su corner corto con un preciso push sotto l’incrocio dei pali.

Buona la prestazione della squadra, che riesce a creare molto. Da segnalare inoltre la prima presenza del giovani terzini: Zerbino A. (leva ’99) e Drago (leva 2001), oltre all’ormai solito Fregosi (leva 2000) a dimostrazione di come la squadra si stia gradualmente rinnovando.

Appuntamento per domenica prossima, per il derby contro l’HC Genova.