Hockey, Cus sconfitto dall’HC Liguria

GENOVA 7 MAR. Gara strana quella del CUS Genova Hockey contro l’HC Liguria, a cominciare dal campo: un sintetico da calcio in cui il manto erboso non risulta essere in grado di permettere il regolare scorrimento della pallina costringendo le squadre a ripartire con “scoop” o con “drive” alti i cui rimbalzi della pallina sono difficilmente intuibili.

Primo tempo in cui i Cussini riescono ad imporre un buon gioco, passando in vantaggio con Kolp che sorprende il portiere avversario con un tiro al volo al termine di vari rimpalli in area. Molte le occasioni create, ma mal concretizzate: Luca Zerbino non concretizza a tu-per-tu con il portiere e Ragucci viene fermato dal palo. Il secondo tempo sembra anticipare quanto visto nel primo, ma verso metà tempo il CUS cala di concentrazione e nel giro di cinque minuti l’HC Liguria è bravo a sfruttare le occasioni create e a ribaltare il risultato portandosi sul 2-1. Inutile il forcing finale dei giovani Biancorossi: il risultato rimarrà invariato fino al fischio finale nonostante i molti “corti” guadagnati, ma non concretizzati a causa del rimbalzo della pallina dovuto dal sintetico non adatto al gioco dell’hockey.

Mister Ferrero analizza in modo duro la partita: «Ci siamo adagiati, a causa di un girone relativamente semplice rispetto agli scorsi anni, e alla prima difficoltà non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. Ovviamente il risultato non ostacola il raggiungimento dei nostri obbiettivi stagionali, ma dovremo cambiare atteggiamento già dal prossimo allenamento. Mi aspetto più impegno e sacrificio dalla squadra in questa fase, in modo da arrivare nella parte calda del campionato più preparati e pronti ad affrontare i difficili impegni che dovremo affrontare, che saran di gran lunga più complicati rispetto a questo».