Hockey, Cus Genova batte il Pisa riserve

GENOVA 15 MAR. Vittoria per 4-1 per il CUS Genova Hockey, contro il CUS Pisa Riserve, che si rialza subito dall’ultima sconfitta subita.

Mister Ferrero decide di presentarsi con 14 uomini, portando a sorpresa Bozzo, giovane promettente leva 2001. Partita molto bloccata nel primo tempo, dove la sperimentazione del modulo si fa sentire: Bozzo viene schierato punta per tutto il primo tempo. La squadra fa un po’ più fatica del solito a creare gioco, anche se riesce comunque a rendersi pericolosa in almeno tre occasioni. Il primo tempo finisce 1-1, con gol del solito Zerbino che viene pareggiato da un ottima azione del CUS Pisa che segna con un cross dal fondo che viene spizzato di “rovescio”.

Nel secondo tempo entrano Ragucci e Ferrari, entrambi solitamente nell’undici titolare, e l’attacco riesce a costruire più azioni. Il CUS Pisa cala fisicamente e i nuovi innesti permettono ai giovani Biancorossi di segnare ripetutamente: Zerbino raddoppia su spizzata, Ferrari firma il terzo gol dei Cussini con un bel “drive” sul primo palo e sul finire di partita Ragucci sigla il definitivo 4-1, raccogliendo una respinta del CUS Pisa.

Positiva la gara per i giovani Cussini ed in particolare per Bozzo che sfrutta la momentanea assenza di Kolp per inserirsi nell’organico di Mister Ferrero. Peccato non sia arrivato il gol, nonostante abbia avuto almeno due occasioni nitide, migliorerà.

Ragucci, a fine partita fa il punto della situazione: “Siamo contenti per il risultato, anche se non ha valenza di classifica. Abbiamo ripreso a giocare bene, come sappiamo. Ora pensiamo a vincere queste ultime due partite del girone eliminatorio. Mi fa piacere aver segnato, spero di ripetermi già dalla prossima”.