Hikikomori: adolescenti chiusi in stanza in fuga dal mondo!

GENOVA 9 MAR. Chi sono i giovani “hikikomori” italiani? Anche se il nome ha dell’orientale, sono ragazzini che già dalla preadolescenza iniziano a chiudersi in casa, spesso davanti al computer o allo smartphone, rifiutando in primis la scuola, le relazioni reali o per sfuggire al bullismo. Forse questi ragazzi detti anche “eremiti sociali” non si sentono all’altezza degli standard sociali, se invece hanno superato i 20 anni, si chiudono nella loro stanzetta per mancanza di opportunità lavorative. Il rapporto tra maschi e femmine “hikikomori” è 5 a 1 . Sono in aumento le famiglie che chiedono aiuto agli psicoterapeuti e psicologi per curare i loro figli, ma sovente per capire dove loro hanno sbagliato. Questo fenomeno è nato e si è prodigato in Giappone dal 1985, in Italia giovani colpiti da questa dipendenza vivono soprattutto nelle grandi città del nord e molti sono già in trattamento terapeutico. Il profilo degli Hikikomori può essere definito come uno “stile di vita”, una sorta di “anoressia sociale”.

I giovani adolescenti, decidono volutamente di optare per una vita di reclusione passando ore e ore dividendosi fra computer e fumetti, invertono il ritmo sonno-veglia, alcuni ordinano persino il cibo online e lo consumano in isolamento, per l’escludersi totalmente dalla vita affettiva familiare e sociale. Il giovane Hikikomori, dopo essersi creato un’identità virtuale ben precisa e spesso ben lontana dalla propria vera personalità, inizia a chattare e a crearsi una rete di amicizie online, selezionando e prestando attenzione a comunicare solo con altri Hikikomori e gettando nella confusione più totale i genitori che, spesso, non sono in grado di gestire la reclusione del proprio figlio. Il Hikikomori si verifica spesso in famiglie dove il padre è morto o c’è il divorzio, spesso per comportamento egoistico. I contatti reali con amici e la frequenza della scuola sono sospesi. Talora i ragazzi arrivano a picchiare la madre che vuole staccarli dal computer e trascinarli fuori casa.

Lo Hikikomori non è solo un fenomeno giapponese ma è riscontrato in Spagna, Italia, Corea del Sud, perfino in Oman e da poco in Francia. Operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sono stati convocati il 19 gennaio 2017 a Torino dall’Università della strada del Gruppo Abele, per un corso di formazione mirato alla prevenzione e all’elaborazione di strategie per aiutare le famiglie. «In Italia per fortuna abbiamo forme di “hikikomori” più blande rispetto al Giappone – spiega Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta, presidente onorario dell’associazione Gruppo Abele – questi fenomeni sono connessi sia ad una fobia scolare, dovuta all’angoscia di relazione rispetto ai compagni, sia a fenomeni strutturali, come la mancanza di opportunità di lavoro.» I fattori psicologici sono dovuti principalmente, a spiega Grosso al prevalere di una cultura narcisistica che ha alimentato la vulnerabilità individuale dei maschi rispetto alla definizione di sé e alla capacità di affrontare la competizione. «Ovunque, a livello scolastico, lavorativo, nei rapporti di amicizia, i ragazzi percepiscono un’ansia da prestazione che li fa sentire inadeguati. Piuttosto di una brutta figura, preferiscono il ritiro.» Quando i ragazzi, quasi sempre iper-protetti, lasciano i caldi nidi familiari e cominciano ad incontrare le prime difficoltà con i loro pari:

«Il debutto può essere fallimentare – spiega lo psicoterapeuta – il proprio aspetto fisico, modo di essere o comportamento timido e riservato, è oggetto di denigrazione, con quella crudeltà tipica che sanno usare i coetanei. Ogni piccolo o grande stigma viene ingigantito dallo sguardo dei compagni, che diventa giudicante.» Il bullismo diventa spesso l’episodio scatenante, i ragazzi non vogliono più andare a scuola. «Il testo si tesse molto prima ed è dovuto alla fragilità nel rapporto con gli altri, ai timori, alle timidezze.» Spiega Grasso. Chiudersi in casa o in camera è una scelta difensiva: piuttosto che sentirsi denigrati ci si ritira e si compensa con internet, che permette di costruire altri mondi. «Il virtuale accusato di creare dipendenza – osserva l’esperto ‒ in queste situazioni invece aiuta molto. E’ l’unico modo per entrare in contatto con altri ragazzi, ad esempio attraverso i giochi di ruolo.» ABov.