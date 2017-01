GENOVA. 31 DIC. I soldi per dormire in hotel ce li avevano, ma i documenti in regola no. Nella giornata di ieri i carabinieri di Genova Carignano hanno deferito in stato di libertà, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, 4 iracheni in Italia senza fissa dimora.

I giovani stranieri si erano presentati la sera del 29 dicembre in un hotel di via Gramsci per chiedere una stanza, ma privi di documenti d’identità o permesso di soggiorno. Il personale dell’albergo, insospettito, ha chiesto l’intervento dei militari dell’Arma, i quali hanno riscontrato che i 4 erano irregolari sul territorio dello Stato.