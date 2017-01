GENOVA. 14 GEN. Un 35enne genovese, la scorsa notte, nonostante privo di patente perché precedentemente ritirata, si era messo alla guida della propria autovettura. Poco più tardi, veniva stato fermato in via Cornigliano da un equipaggio del Nucleo Radiomobile. Identificato, il genovese è risultato con di pregiudizi di polizia.

Oltre a rifiutarsi di sottoporsi all’alcol test, il 35enne assumeva un atteggiamento minaccioso e oltraggioso nei confronti dei militari e più volte ostacolava il personale del carro attrezzi per le operazioni di recupero dell’auto poiché sottoposta a confisca, spintonando più volte i carabinieri. Pertanto, è stato deferito in stato di libertà per “resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale” e per “rifiuto di sottoporsi all’alcool-test”.