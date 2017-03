Guida in stato di ebbrezza, ritirata patente a 34enne

LA SPEZIA. 17 MAR. Ancora una denuncia della polizia nei confronti di chi si è messo alla guida di un veicolo, dopo aver esagerato con l’assunzione di sostanze alcoliche.

Nella notte tra martedì e mercoledì, gli agenti in forza alla Squadra volante della Questura hanno denunciato uno spezzino di 33 anni per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’uomo è stato fermato alle ore 02,00 circa mentre percorreva un viale cittadino alla guida della propria autovettura; poiché lo stesso appariva in evidente stato di alterazione, gli agenti hanno richiesto l’intervento di un equipaggio della Polizia Stradale di Brugnato per sottoporre il giovane ad accertamenti tramite etilometro.

Rilevato un tasso alcolemico nel sangue del valore di 2,16 g/l, ben oltre i limiti imposti, all’’uomo, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, è stata ritirata la patente di guida.