Guida con patente falsa e ha permesso soggiorno scaduto

GENOVA. 6 FEB. Sabato pomeriggio intorno alle 17,00 durante un posto di blocco in via Gramsci una pattuglia ha intimato l’alt ad una auto condotta da uno straniero che ha esibito una patente di guida che ha insospettito gli agenti.

La patente dopo un controllo più approfondito la patente è risultata falsa.

Nel frattempo è stato accertato che anche il permesso di soggiorno dell’uomo risultava scaduto da diversi mesi.

Gli agenti lo hanno segnalato per la violazione alle norme in materia di soggiorno sul territorio dello stato e denunciato per falsità materiale.

Il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo.