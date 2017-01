Guastelli-poker a Prato Nevoso

PRATO NEVOSO. 22 GEN. Week end molto movimentato per le società FISI Liguria. Venerdì doppio Gigante a Prato Nevoso. Nella sedicesima edizione del Trofeo Contati, successi per Giovanni Marcenaro (Pratonevoso Gam Genova) e per Gaia Rutigliano (Pratonevoso Gam Genova) nella categoria Ragazzi, Francesca Donini (Pratonevoso Gam Genova) tra le Allieve, Simone Guastelli (Pratonevoso Gam Genova) tra i Giovani/Senior, Alessandro Fusco (Pratonevoso Gam Genova) tra i Master B e Bruno Cotta (Sporting Mondolè) tra i Master C. Poi a imporsi sono Ilaria Russo (Pratonevoso Gam Genova) tra le Giovani/Seniores, ancora Guastelli, Fusco e Cotta nelle rispettive categorie.

Ancora Ilaria Russo, terza, a mettersi in evidenza nello slalom speciale di sabato abbinato al Trofeo Lauretana. Nuovamente a segno Guastelli, vincitore con il tempo di 1’33’’15. Nel gigante in notturna, bronzo per Ilaria Zampino (Imperia Sci Duemila4) tra le Giovani/Seniores. Quarta affermazione per Guastelli con il tempo di 1’00’’69 nella sfida in cui, alle spalle di due sciatori cuneesi di Val Vermenagna, il compagno di società Ludovico Tigani è quarto. Da segnalare, tra i Master, anche il bronzo conquistato da Bruno Cotta.