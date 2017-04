Grillo: Cassimatis non è e non sarà la candidata sindaco del M5S

GENOVA. 11 APR. “Marika Cassimatis non è e non sarà la candidata sindaco del MoVimento 5 Stelle a Genova”. E’ questo il titolo del post sul Blog di Beppe Grillo in merito alla sentenza del Tribunale di Genova a proposito di Marika Cassimatis.

“Rispettiamo la sentenza, che, tra l’altro, riconosce la validità e la legittimità del Regolamento del MoVimento 5 Stelle (“le apprezzabili regole statutarie più volte richiamate, sottolineate ed apprezzate”) riservandoci, però, di tutelare in ogni sede le nostre ragioni – si legge nel post.

In ogni caso non possiamo non rilevare come in nessun passo della predetta sentenza si sostenga che la Cassimatis è la candidata sindaco del MoVimento 5 Stelle, come lei ha affermato. Marika Cassimatis è stata sospesa e la votazione del 14 marzo è stata annullata, pertanto la stessa non è né sarà candidata con il MoVimento 5 Stelle a Genova alle elezioni dell’11 giugno”.