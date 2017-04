Grave incidente: cinghiali in l’autostrada A7 Genova-Milano

GENOVA. 10 APR. Grave incidente tra auto e cinghiali sull’autostrada tra Serravalle e Serra Riccò. Nella notte di sabato 8 aprile Andrea Gemme, dirigente della Fincantieri, viaggiava in autostrada quando si è ritrovato davanti all’auto in velocità molti cinghiali che vagheggiavano sulla carreggiata autostradale, Gemme per evitare gli animali è sbattuto sul guardrail e la macchina si è ribaltata varie volte.

Il dirigente è stato ricoverato in ospedale, la macchina è completamente distrutta. Con il ribaltamento dell’auto si è subito creato un tamponamento a catena che, per fortuna non ha avuto conseguenze peggiori. Il dirigente, dalle prime visite e prognosi non è grave se la caverà con molto riposo ma è comprensibilmente adirato per quanto è successo, si pensa che la vicenda finirà quasi certamente in Tribunale.

L’invasione di cinghiali è ormai un’emergenza. Questi animali ogni giorno aumentano sempre di più e sono sempre meno spaventati dall’uomo. Oggi si vedono passeggiare tranquillamente per le vie delle città e ora invadono anche le autostrade con conseguenze pericolose perche le velocità sono maggiori. Il cinghiale è molto forte rompe le griglie ed è in grado di scavare sbarramenti ed aprirsi varchi negli nelle reti metalliche. ABov