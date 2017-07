GENOVA. 15 LUG. Centomila euro. Maxi vincita al Gratta e Vinci stamane in una tabaccheria di via Celesia a Rivarolo. A darne l’annuncio è stato il titolare della rivendita, che non ha voluto dire il nome del fortunato o fortunata, ma ha sussurrato che sarebbe una donna, cliente abituale.

La genovese ha chiesto un paio di biglietti della serie “Il miliardario” e, quando sono usciti gli altri zeri e ha visto la maxi vincita, ha mostrato il Gratta e Vinci al titolare della tabaccheria per avere conferma. Non ci credeva nemmeno lei.