Grande successo per il Natale degli Sportivi Genovesi

GENOVA. 20 DIC E’ andato in scena alla Sala Maestrale dei Magazzini del Cotone (Porto Antico di Genova) il Natale degli Sportivi Genovesi, manifestazione ideata e realizzata dal Coni Liguria e dal Coni Genova per celebrare atleti, tecnici, dirigenti e società capaci di scrivere pagine importante nel corso della loro storia e, in riferimento agli campioni mondiali, europei e italiani nel 2017, nel presente. Platea esaurita e più di 300 atleti premiati.

Il presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo, ha consegnato le Stelle al Merito Sportivo, le Palme al Merito Tecnico, le Medaglie al Valore Atletico 2016, in tortale 80 benemerenze di assoluto prestigio. Il delegato del Coni Genova, Rino Zappalà, ha consegnato le medaglie Coni ai protagonisti dell’anno solare che sta per concludersi che sono riusciti a conquistare titoli a livello nazionale e internazionale. Sul palco anche l’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo, il Sindaco di Genova, Marco Bucci, il consigliere comunale delegato allo sport Stefano Anzalone, e il Presidente di Porto Antico Giorgio Mosci.

La Stella d’Oro al merito sportivo è stata assegnata a Vittorio Ottonello, per otto anni alla guida del Coni Liguria, e Rino Zappalà, storico presidente della Fihp e oggi delegato Coni Genova. Riconoscimento anche ai dirigenti genovesi che hanno ricevuto la Stella di Bronzo: Gianni Belgrano (Vela), Mauro Guala (Danza Sportiva), Maurizio Maggiali (Coni), Emilio Noli (Pallavolo) e Guido Sandionigi (Arti Marziali).





La Palma di Bronzo al merito tecnico è andata a Cristina Bertamini, Luca Ghinolfi e Giovanni Marangoni. Questi gli atleti genovesi insigniti della Medaglia d’Oro al Valore Atletico: Luca Bellini (Canoa), Andrea Bertelloni (Canoa), Roberta Bianconi (Pallanuoto), Teresa Frassinetti (Pallanuoto), Arianna Garibotti (Pallanuoto), Jan Erik Haack (Canoa), Marco Porzio (Canoa) e Martina Mongiardino (Nuoto Apnea). La Medaglia d’Argento al Valore Atletico andrà a Sara Ambrosini (Canottaggio a Sedile Fisso), Viviana Bottaro (Karate), Lorenzo Caprile (Canottaggio a Sedile Fisso), Simone Farina (Canottaggio a Sedile Fisso), Andrea Fondelli (Pallanuoto), Maria Cristina Foppiano (Canottaggio a Sedile Fisso), Federica Fossa (Canottaggio a Sedile Fisso), Daniele Gervasi (Canottaggio a Sedile Fisso), Susanna Nicolini (Canottaggio a Sedile Fisso), Alessio Noceti (Tiro con l’Arco), Matteo Rum (Pesca Sportiva) e Giovanni Solari (Canottaggio a Sedile Fisso). Ecco gli atleti genovesi insigniti della Medaglia di Bronzo al Valore Atletico: Pietro Ansaldo (Tennis), Valentina Balbi (Vela), Elena Bargigli (Canoa), Alessandro Basso (Petanque), Francesco Bertone (Vela), Lorenzo Biasioli (Canoa), Gabriele Bino (Scherma), Giuliano e Marco Campanile (Pesca Sportiva), Pietro Canepa (Vela), Aron e Dalma Caneva (Lotta), Laura Cardo (Bocce), Martina Carraro (Nuoto), Francesco Cavo (Canoa), Alessandro Ceppellini (Tennis), Bruno De Benedetti (Pesca Sportiva), Giorgio De Mari (Vela), Giulio Desiderato (Vela), Giacomo Desole (Canoa), Tatiana di Poi (Nuoto Apnea), Benedetta Di Salle (Vela), Armido Dini (Pesca Sportiva), Giambattista Figari (Canottaggio a Sedile Fisso), Ivano Lo Terzo (Pesca Sportiva), Aby Mansour (Lotta), Simone Marrassini (Pesca Sportiva), Chiara Marrè (Pesca Sportiva), Chiara e Silvia Martellini (Bridge), Paola Merlo (Canottaggio a Sedile Fisso), Mattia Mosca (Pesca Sportiva), Francesca Muscarà (Canoa), Alberto Nicolini (Pesca Sportiva), Sara Noceti (Tiro con l’Arco), Valentina Petulicchio (Petanque), Andrea Pozzi (Vela), Tommaso Pretolani (Canoa), Alberto Querci (Canoa), Niccolò Razeto (Canoa), Martina Rossi (Canoa), Roberta Rossi (Kung fu), Danila e Serena Sacco (Bocce), Ilaria Scarcella (Nuoto), Giovanni Sciaccaluga (Nuoto paralimpico), Alessia Simoni (Pesca Sportiva), Alex Solari (Canottaggio a Sedile Fisso), Edoardo Stochino (Nuoto), Vendel Toffanini (Lotta) e Lorenza Volante (Canottaggio a Sedile Fisso).

Un momento di festa e augurio per tutto il mondo sportivo genovese e ligure con passerella e premiazione degli oltre 300 genovesi campioni d’Italia della stagione 2017. Colonna sonora della serata il coro della terza media della Scuola Contubernio d’Albertis della professoressa Enza Nalbone e applausi a scena aperta per lo show di danza portato sul palco dalla coppia di ballerini FIDS formata da Roberta Ventura e Andrea Fois.