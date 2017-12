Granarolo richiama latte Accadì: ecco prodotti e lotti

Granarolo ha richiamato oggi, in via precauzionale, alcuni lotti di latte Accadì, che hanno evidenziato la presenza di grumi e di instabilità al riscaldamento o alla bollitura del latte.

Sono in corso verifiche del caso e da quelle effettuate sino ad oggi, non risultano rischi per la salute in caso di consumo.

Per eventuali informazioni, si invitano i consumatori a chiamare gratuitamente il numero verde: 800-848015 attivo nei seguenti orari: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 dal lunedì al venerdì.





Il numero verde rimarrà attivo anche nelle giornate 23, 24, 25 e 26 dicembre.

L’avviso di richiamo dei lotti è stato pubblicato sul sito dell’azienda. Nello specifico si tratta dei lotti:

LQ7325E LATTE UHT PS ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA 8002670163094 scadenza 20/03/2018;

LQ7324E LATTE UHT PS ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA 8002670163094 scadenza 19/03/2018;

LQ7326E LATTE UHT PS ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA 8002670163094 scadenza 21/03/2018;

LQ7321E LATTE UHT SCREMATO ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA 8002670163100 scadenza 16/03/2018;

LQ7322E LATTE UHT SCREMATO ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA 8002670163100 scadenza 17/03/2018;

LQ7327E LATTE UHT SCREMATO ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA 8002670163100 scadenza 22/03/2018;

LQ7328E LATTE UHT SCREMATO ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA 8002670163100 scadenza 23/03/2018;

LQ7329E LATTE UHT SCREMATO ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA 8002670163100 scadenza 24/03/2018;

LQ7324D LATTE ACCADI’ UHT 1% VIT TEA 1LTX6 8002670163605 scadenza 19/03/2018;

LQ7325D LATTE ACCADI’ UHT 1% VIT TEA 1LTX6 8002670163605 scadenza 20/03/2018;

LQ7320D LATTE ACCADI’ UHT 1% VIT TEA 1LTX6 8002670163605 scadenza 15/03/2018;

LQ7321D LATTE ACCADI’ UHT 1% VIT TEA 1LTX6 8002670163605 scadenza 16/03/2018;

LQ7322D LATTE ACCADI’ UHT 1% VIT TEA 1LTX6 8002670163605 scadenza 17/03/2018;

LQ7326D LATTE ACCADI’ UHT 1% VIT TEA 1LTX6 8002670163605 scadenza 21/03/2018;

LQ7327D LATTE ACCADI’ UHT 1% VIT TEA 1LTX6 8002670163605 scadenza 22/03/2018;

LQ7327D LATTE ACCADI’ UHT SCREMATO VIT TEA 1LTX6 8002670163186 scadenza 22/03/2018;

LQ7326D LATTE ACCADI’ UHT SCREMATO VIT TEA 1LTX6 8002670163186 scadenza 21/03/2018;

LQ7328X LATTE ACCADI’ UHT 1% VIT TETRAPRISMA 500ML 8002670163612 scadenza 23/03/2018;

LQ7329X LATTE ACCADI’ UHT 1% VIT TETRAPRISMA 500ML 8002670163612 scadenza 24/03/2018.