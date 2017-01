Gran Sasso, slavina su hotel Rigopiano, si teme il peggio

PESCARA. 19 GEN. Le notizie che arrivano da Rigopiano sono davvero terribili. A Farindola, in provincia di Pescara, nell’hotel Rigopiano sul Gran Sasso travolto ieri da una valanga mentre ospitava una trentina di persone, “ci sono diversi morti”.

A parlarne è il Soccorso alpino abruzzese che da ieri sera si è messo in marcia con gli sci insieme agli altri per raggiungere l’albergo.

I soccorritori riferiscono che la slavina, di inaudita forza per la zona, si è staccata dalla montagna molto probabilmente a causa delle scosse di terremoto di ieri mattina.

La valanga sarebbe venuta giù in un tratto boschivo e avrebbe investito auto, bestiame e parte dell’albergo.

L’hotel sarebbe in parte crollato e in parte sommerso dalla neve. Due persone che si trovavano all’esterno sono state messe in salvo.

Uno è in stato di ipotermia ed è stato trasferito in ospedale con un elicottero. Le sue condizioni sono definite serie, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.

I soccorsi stessi sono stati rallentati da una bufera di neve. Il Soccorso Alpino sta intervenendo con quattro squadre provenienti dall’Abruzzo e dalle regioni limitrofe e sono potuti arrivare grazie alle turbine dei vigili del fuoco e della provincia che hanno aperto la strada coperta da due metri di neve.