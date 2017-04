GENOVA. 13 APR. “Gli stanziamenti del Governo per il finanziamento di fiere e manifestazioni sul territorio ligure sono stati tagliati di 400mila euro, passando dai 600mila del 2016 agli attuali 200mila euro. I progetti presentati, complessivamente 56, erano quasi tutti meritevoli di finanziamento, di tradizione consolidata ed espressione delle eccellenze del territorio e dell’artigianato locale. L’estrazione a sorte dei progetti finanziabili è la strada obbligata che ci ha imposto la sforbiciata netta dei finanziamenti da parte del governo: certi esponenti del Pd locale, come il consigliere regionale Luca Garibaldi, dovrebbero andare a battere cassa dai compagni di partito a Roma anziché venirci a fare lezioncine su come impiegare le poche risorse a nostra disposizione”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore regionale allo Sviluppo economico Edoardo Rixi, intervenendo sulla ripartizione dei fondi per le manifestazioni fieristiche in Liguria per il 2017.

Le iniziative presentate e che saranno finanziate sono: ‘Mani per tagliare e mani per cucire’ in programma per il 29 ottobre a Lerici e organizzata da Cna La Spezia; ‘Mani e menti’ in programma il 23 e 24 settembre a Bolano e organizzata da Cna La Spezia; ‘Vetro protagonista di Stile Savona’ in programma il 16 e 17 settembre a Savona e organizzata da Confartigianato Savona; ‘La gastronomica’ in programma a Pietra Ligure il 2 e 3 settembre e organizzata dal Comune di Pietra Ligure; ‘Youliguria’ in programma a Genova da settembre a dicembre e organizzata da Confartigianato Liguria; il Festival del canestrello in programma a Torriglia il 4 giugno e organizzato da Cna Liguria; ‘Expandere Liguria’ in programma a Sestri Levante il 27 giugno e organizzato dalla Compagnia delle Opere; la 158esima mostra del Tigullio in programma dal 22 al 25 giugno a Chiavari e organizzata dal Comune; ‘Expo prodotti liguri’ in programma dal 2 giugno al 9 luglio a Vallebona e organizzata dal Comune. In sospeso il finanziamento per ‘Antichi mestieri’ di Isolabona.





“I criteri del sorteggio – ha aggiunto l’assessore Rixi – hanno previsto che la ripartizione fosse fatta su base provinciale, comprendendo anche il Tigullio, per non correre il rischio di escludere nessun territorio. Abbiamo infine ritenuto che fosse più sensato dare un finanziamento congruo, sebbene a un numero limitato di fiere, piuttosto che qualche centinaio di euro ‘a pioggia’ che avrebbe comunque scontentato tutti. Inoltre, a breve firmeremo un accordo quadro con gli enti locali sui progetti per le aree interne che potranno intercettare risorse importante per iniziative sui territori dell’entroterra e delle vallate”.

L’assessore Rixi infine attacca il vice capogruppo regionale del Pd Luca Garibaldi: “Come può ben vedere dall’elenco delle fiere finanziate, tra cui un evento nel comune di Sestri Levante, dove lo stesso Garibaldi è espressione della maggioranza al governo cittadino, non abbiamo fatto figli e figliastri su colori politici, criteri che non ci appartengono minimamente, come dimostrano i fatti. La ‘dea bendata’ è, appunto, bendata e non vede i fantasmi che evidentemente preoccupano il Pd”.