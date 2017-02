Got e Vpo in sciopero per una settimana, processi rinviati

GENOVA. 21 FEB. Giudici onorari in agitazione in tutta Italia. Così oggi è iniziato quello che durerà per una settimana con giudici di tribunale, giudici di pace e pubblici ministeri che decidono di scioperare.

Secondo la categoria, slitteranno così oltre 400 mila processi civili e penali in tutta Italia.

Parliamo dei Got, Giudice onorario di tribunale o dei Vpo, Vice procuratori onorari che vengono chiamati ‘onorari’ ma di fatto reggono buona parte del sistema processuale e soprattutto, vengono pagati ad udienza, non hanno indennità di malattia e non hanno contributi versati, in una situazione di vero precariato, questo al contrario dei cosiddetti ‘giudici togati’.

A Genova, ad esempio, circa il 50% delle sentenze e dei provvedimenti vengono emessi da magistrati onorari: 5.500 contro gli 8 mila giudici togati. Stesso discorso per i Giudici di Pace che, ad esempio, gestiscono i ricorsi contro il recupero crediti Equitalia.

Il decreto legge al vaglio del governo ridurrebbe l’impiego degli stessi e, viste le gravi carenze di organico, potrebbe causare una paralisi del sistema ed incorrerebbe in una violazione del diritto comunitario.