Gossip Sanremo 2017 – Maurizio Costanzo sui baci a Maria: “Prossima volta schiaffi”

GOSSIP. 12 FEB. “Nel caso Maria dovesse rifare Sanremo, la prossima volta le dirò di dare degli schiaffi. Schiaffoni, altro che baci!” Così Maurizio Costanzo, intervenuto oggi all’Arena di Massimo Giletti, in collegamento video da Roma, ha risposto alle domande del giornalista romano che lo incalzava a proposito dei baci dati e soprattutto ricevuti da sua moglie, Maria De Filippi, sul palco dell’Ariston, durante questo ultimo Festival di Sanremo 2017, appena concluso.

Come da tradizione infatti, Rai 1 dedica l’intera domenica pomeriggio successiva alla finale della kermesse canora al Festival e ai suoi protagonisti. Ed infatti, sul primo canale della tv di Stato, è tutt’ora in onda una lunga puntata speciale dell’Arena in diretta proprio dal palco dell’Ariston.

E pochi minuti fa Massimo Giletti ha intervistato Maurizio Costanzo che, in qualità di marito della co-conduttrice è stato al centro di curiosità, battute, gag e vignette diventate in questi giorni dei veri e propri tormentoni sui social network. In particolare il bacio che Robbie Williams ha rubato alla De Filippi durante la seconda puntata del Festival ha scatenato l’ironia del web. Per questo Giletti, oltre a quel ‘fatidico’ momento, ha mostrato a Costanzo un video-collage anche con gli altri baci di Maria, come quello rubatole ieri da Maurizio Crozza nei panni del senatore Razzi e quello dato da Maria a Keanu Reeves.

Ma Costanzo ha sintetizzato con una sola, sintetica, esplicita espressione tutta la polemica: “Una stronzata”.

“Si tratta di una colossale stronzata. Una polemica incentrata su una stronzata – ha spiegato Costanzo – Se anche Crozza ha puntato su questo era evidentemente a corto di argomenti. Non me ne frega niente! Io vivo con Maria da 25 anni, quindi immaginate quanto meno me ne possa fregare di un bacio dato da Robbie Williams! Però, nel caso Maria dovesse rifare Sanremo, la prossima volta le dirò di dare degli schiaffi. Schiaffoni, altro che baci!”

Nel secondo collegamento, però, Costanzo si è fatto serio e ha puntualizzato: “Maria è stato il mio quarto matrimonio, il più lungo, dura da ben 25 anni. Prima di lei consumavo i matrimoni come fossero pacchetti di sigarette. Con Maria invece ho capito finalmente cosa significa amare davvero una persona, voler bene a qualcuno. Per questo ero in ansia per Maria a Sanremo e le ripetevo di essere sè stessa”.

M.F.