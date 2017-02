Gossip Sanremo 2017 – Elodie e Lele fidanzati “in incognito” al Festival

GOSSIP. 12 FEB. Sono fidanzati ormai da un anno, innamorati più che mai ed entrambi a Sanremo tra i protagonisti del Festival 2017. Eppure Elodie Di Patrizi, arrivata 8^ tra i ‘Big’ con “Tutta colpa mia”, e Lele Esposito, vncitore delle ‘Nuove Proposte’ con “Ora mai”, si sono costantemente ignorati, fingendo quasi di non conoscersi, evitando non solo contatti tra loro, ma perfino auguri o commenti sulle reciproche esibizioni sul palco dell’Ariston, quasi come fossero perfetti sconosciuti.

La realtà però è ben diversa. Perchè la bella Elodie, 27enne nata a Roma ma residente per lungo tempo in Salento, e Lele Esposito, al secolo Raffaele, 20enne napoletano, si sono conosciuti poco più di un anno fa ad Amici di Maria De Filippi. E proprio sui banchi del famoso talent show di Canale 5, puntata dopo puntata ed esibizione dopo esibizione, il loro amore è sbocciato e cresciuto fino a trasformarsi nella splendida love story che ancora oggi unisce la coppia di cantanti.

Entrambi belli, giovani, determinati, talentuosi ed amatissimi dal pubblico, erano arrivati in finale ad Amici 15 dove Elodie si era piazzata seconda, subito diedro a Sergio Sylvestre, e Lele terzo, a un passo dalla compagna.

Ed ecco che, pochi mesi dopo, il terzetto si ritrova al Festival di Sanremo, dove la loro “pigmaliona” Maria De Filippi conduce insieme a Carlo Conti, ed Elodie, alla fine, nella classifica finale della sezione “Big”, si piazza ancora una volta dietro a ‘Sergione’: lei 8^, lui 6°. Lele invece trionfa nella sezione “Nuove Proposte”, stravincendo tra i giovani.

Eppure, nemmeno dopo la vittoria del fidanzato nella serata di venerdì 10 febbraio, Elodie ha mai ceduto alla tentazione di mandare un augurio prima, nè un complimento dopo a Lele. I rispettivi social, per quel che riguardava la coppia, sono rimasti muti, con sommo stupore dei molti che si aspettavano almeno un segno. Segno mai arrivato nè da Lele verso Elodie, nè da Elodie verso Lele.

Eppure la loro storia procede e il loro amore sarebbe più vivo che mai, assicurano i bene informati. Che però aggiungono come entrambi desiderino tenere la carriera musicale nettamente separata dalla vita privata. Una scelta discutibile, forse, ma anche, sempre forse, saggia e comprensibile.

M.F.