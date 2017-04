Gossip – Sabrina Ferilli incinta a 52 anni?

GOSSIP. 5 APR. Sempre bellissima, ma con forme più arrotondate e una pancia ‘sospetta’ particolarmente evidente sotto il maglioncino. Così è stata fotografata Sabrina Ferilli dai paparazzi del settimanale “Diva e Donna”, poi riprese anche da “Novella 2000”, che ha pubblicato le immagini avanzando l’ipotesi che la simpatica attrice romana sia in dolce attesa.

Del resto la bella Sabrina non ha mai negato la possibilità di diventare mamma, e la sua lunga storia d’amore col marito Flavio Cattaneo va a gonfie vele. E diverse riviste e siti di gossip, già da qualche settimana, avanzano voci sulla possibilità concreta che la Ferilli sia effettivamente in dolce attesa. Addirittura qualcuno giustificherebbe proprio con la gravidanza improvvisa l’addio di Sabrina ad “Amici” di Maria De Filippi.

Dal canto suo, l’attrice, che qualche tempo fa è stata ospite di “Che tempo che fa” ha smentito il gossip con la consueta ironia che la contraddistingue scherzando con Fabio Fazio: “Stato interessante alla mia età? Dovrebbe intervenire lo Spirito Santo! Ormai ogni volta che mangio un po’ di più per la gente sono incinta!”

Sabrina Ferilli, infatti, compirà 53 anni il prossimo 28 giugno 2017, ma ormai, con i miracoli della medicina moderna, si sa che tutto è possibile, come testimoniano le sempre più numerose gravidanze in età avanzate raccontate dai telegiornali e dai talk show. Anche per questo motivo il gossip su Sabrina ‘forse presto mamma’ prosegue. In attesa di scoprire, nei prossimi mesi, se la bella attrice continui a negare per scaramanzia o volontà di privacy, oppure, come sostiene lei, sia semplicemente solo ingrassata.

M.F.