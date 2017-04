Gossip – Russell Crowe obeso: ecco come si è ridotto oggi il “Gladiatore” (FOTO)

GOSSIP – 1 APR. Molto sovrappeso. Anzi, grasso. Anzi, diciamo la verità: decisamente obeso. Così è oggi Russell Crowe, l’ex “Gladiatore” che fece innamorare milioni di donne in tutto il mondo quando vinse l’oscar nel 2000 con l’omonimo film colossal diretto da Ridley Scott. Nel “Gladiatore” infatti, Crowe interpretava il generale romano Massimo Decimo Meridio, che oltre agli innumerevoli meritati riconoscimenti per la sua interpretazione, gli valse anche un posto d’onore nella rosa dei top sex symbol del pianeta.

Per questo la FOTO scattata recentemente al grande attore neozelandese, che in pochi giorni ha fatto il giro del web ed è già diventata virale, ha fatto tanto scalpore. Se si comparano infatti le immagini di Crowe a 17 anni di distanza, sembrano due persone completamente diverse. L’attore e regista, che compirà 53 anni il prossimo 7 aprile non somiglia nemmeno lontanamente all’uomo muscoloso e affascinante che divenne uno dei divi più richiesti e ammirati di Hollywood dopo la sua straordinaria interpretazione di uno dei personaggi divenuti cult nella storia del cinema.

E vederlo così, come si presenta oggi: obeso e trasandato, coi (pochi) capelli rasati, la barba incolta, e l’abbigliamento sciatto di un turista stanco e svogliato, con tanto di bermuda abbinati a scarpetta e calzino corto, fa davvero tanta, tanta tristezza.

