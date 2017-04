Gossip – Raz Degan vincitore (scontato) dell’Isola dei Famosi 2017

GOSSIP. 13 APR. Nessun colpo di scena. Nessuna sorpresa. Come previsto, come da copione, Raz Degan ha vinto l’Isola dei Famosi 2017, al termine della finale dall’esito più scontato di sempre.

Mai invece, nel corso di 12 edizioni, durante tutta la storia del celebre reality game passato da Rai2 a Canale5, c’era stata una vittoria più annunciata, più scontata di questa.

Già dalla seconda settimana infatti, l’ex modello israeliano, che per protesta contro i suoi compagni d’avventura ritenuti tutti falsi e manipolatori, si era completamente isolato dal gruppo, proseguendo poi tutto il suo percorso in solitaria ed in perenne ‘guerra’ contro il ‘gruppo’, era balzato in testa alla classifica dei preferiti del pubblico. E lì è rimasto, saldamente al primo posto, vincendo televoto su televoto, sempre con margini altissimi, sempre protagonista e sempre osannato dal pubblico in studio che non gli ha mai fatto mancare sostegno ed affetto, fino all’ultimo momento.





Protagonista assoluto, nel bene e nel male, di quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Raz Degan è stato il personaggio più discusso, più amato, più commentato, più ammirato, più criticato, incarnando perfettamente il personaggio del naufrago solitario nel quale si è calato perfettamente.

Così, quando Alessia Marcuzzi, al termine di una puntata fiume, dopo aver accolto in studio, nell’ordine: Moreno, Giulio Base, Malena, Nancy Coppola ed Eva Grimaldi, rispettivamente dal 7° al 3° classificato, ha accolto in studio i super finalisti Simone Susinna e Raz Degan, nessuno si è sorpreso alla proclamazione del vincitore. Che, a questo punto, altri non avrebbe potuto essere se non Raz.

Che lo si sia amato o lo sia odiato, in ogni caso, non si può non riconoscere a Raz Degan il merito di aver tenuto in vita, con la sua fortissima personalità, un programma che, senza di lui, sarebbe stato comunque, certamente, molto più noioso.

M.F.