Gossip – Raz Degan: “Ero in sedia a rotelle prima dell’Isola dei Famosi 2017”

A vederlo in queste settimane all'Isola dei Famosi 2017 non si direbbe, ma fino a poco prima di partire per l'Honduras Raz Degan era costretto su una sedia a rotelle. A rivelarlo è stato lo stesso ex modello israeliano che, poco prima di partire per partecipare al reality show di Canale 5, aveva rilasciato una toccante intervista a Silvia Toffanin. Intervista che, però, è stata mandata in onda soltanto adesso, durante l'ultima puntata di "Verissimo".

Un’intervista che, appunto, durante la quale l’ex fidanzato di Paola Barale ha rivelato un retroscena shock sul suo recente passato, un retroscena che, fino a questo momento, era rimasto sconosciuto sia al pubblico che, probabilmente, agli stessi autori del programma.

“Sono stato operato di ernia – ha raccontato Raz – e per molti mesi sono stato costretto, prima a letto, poi in carrozzina. Ora apprezzo molto di più cosa significa camminare, alzarsi e sedersi. In questi mesi, il sostegno delle persone che mi vogliono bene è stato fondamentale”.

Raz Degan, che compirà 49 anni il prossimo agosto, ha spiegato come tempo fa gli era stata riscontrata una grave ernia che doveva essere operata immediatamente. Dopo l’operazione però, le conseguenze si erano rivelate più gravi del previsto: Raz si era infatti trovato costretto sulla sedia a rotelle per diversi mesi. Ed i dolori alla schiena che sta accusando in questo ultimo periodo sull’Isola dei Famosi sarebbero proprio una conseguenza di questa sua difficile esperienza.

Ma non è tutto, perchè a Silvia Toffanin Raz Degan ha confermato anche il grande amore, ormai evidente, e l’altrettanto grande stima che prova ancora, e proverà per sempre, per l’ex compagna Paola Barale. “Paola ha una grande nobiltà d’animo – ha puntualizzato l’ex modello – Non cerca mai di essere diversa da quello che è. È una donna trasparente, forte, modesta e onesta e, anche se lei non lo sa, è anche molto saggia”.

M.F.