Gossip – Morgan lascia Amici 16 e accusa: “E’ tutto finto, ragazzi come militari”

GOSSIP. 12 APR. Alla fine, dopo sole tre puntate di serale, Morgan ha lasciato definitivamente Amici 16. Da ora infatti l’addio del coach della Squadra Bianca al celebre talent show di Canale 5 è ufficiale ed irrevocabile.

A confermare l’abbandono dell’ex leader dei Bluvertigo è stata la stessa Maria De Filippi che ha dichiarato: “Sono purtroppo costretta a confermare le voci che annunciano l’uscita di Morgan da Amici. È vero e lo considero un mio fallimento”.

Ma ieri sera, ecco arrivare la replica di Morgan che, sulla sua pagina Facebook, attraverso un lungo post al vetriolo, ha dato la sua versione dei fatti. Marco Castoldi ha così svelato, come nel suo stile, senza censure, quali motivi avrebbero realmente costretto il musicista ad abbandonare per sempre la sua avventura ad Amici appena cominciata.





E avrebbe affermato come, in realtà, tutto all’interno del programma sarebbe finto, ovvero sceneggiato dagli autori, con i ragazzi che, a quanto scrive l’artista, reciterebbero una parte, con screzi, liti e riappacificazioni scritte sul copione, più inquadrati dei militari.

Ecco, in versione integrale, il lungo post di Morgan che svela gli ‘altarini’ di Amici e i veri motivi che lo avrebbero costretto ad abbandonare la trasmissione.

“Voglio dire che sono stato offeso e trattato male, tutto qui.

Che la lite coi ragazzi è sceneggiatura televisiva ma è l’unica cosa a cui potevano appigliarsi di fronte alla paura che hanno. La loro paura è fondamentalmente basata sull’enorme divergenza di stile: io credo nella qualità, nella cultura e nella comunicazione sana e intelligente, nell’arte e nel servizio pubblico, nell’istruzione.

Loro nella televisione spicciola, nel mercato, nel denaro, nel mantenere bue il popolo e ben salde le poltrone. Hanno paura. Tutto qua.

Io ho offerto loro molte proposte molto impegno e molta passione e molta professionalità loro mi hanno linciato. Un ambiente dove avviene un linciaggio è normale? No, ovviamente.

Il vero mio errore è stato credere che potessero essere genuinamente in grado di un risveglio, ma così non è stato e la mia ingenuità se la sono sbranata come han potuto. Vi ricordo che nonostante i loro disperati tentativi di massacrarmi, anche da fuori, nella gara rimango in vantaggio!!!

Forza bianchi!

Gli ho dato talmente tante assegnazioni e materiale che come canzoni possono vivere di rendita per qualche mese.Ribadisco che non è vero delle divergenze coi ragazzi, è roba costruita, i ragazzi devono eseguire tutti i loro ordini peggio che militari. Io che so perché ci siamo guardati negli occhi e sussurrati “sono con te” non vedo l’ora di riabbracciarli quando saranno fuori dall’incubo. Fossi nei loro panni me la farei addosso letteralmente. Morgan.”

M.F.