GOSSIP. 14 FEB. Per il rapper genovese Moreno Donadoni e Malena, al secolo Filomena Mastromarino, la pornostar musa di Rocco Siffredi, l’Isola dei Famosi 2017 si sta dimostrando galeotta. Al punto che, nonostante si trovassero davanti alle telecamere del programma, a pochi metri dal cameraman di Canale 5 che li stava filmando, Moreno e Malena, intenti a coccolarsi, a scherzare e a giocare tra loro sulla romantica spiaggia delle Isole Honduras, non sono riusciti a contenere la loro eccitazione. Ma mentre una donna può sempre dissimulare il proprio stato, per un uomo ‘su di giri’ è decisamente più difficile.

Al punto che l’ex vincitore di Amici 12 è stato ripreso, e mandato in onda da Mediaset, durante una vistosa erezione, evidente sotto i boxer da bagno (FOTO).

Anche per questo durante il serale andato in onda ieri sera in prima serata su Canale 5, Alessia Marcuzzi ha pungolato l’attrice hard, tra le risatine maliziose, per chiederle se con Moreno stia nascendo una storia d’amore, visto che il fatto che lui gradisca la compagnia della ragazza è evidente ed inequivocabile.

Ma la stella a luci rosse 34enne, nonostante durante tutta l’ultima settimana non abbia risparmiato baci, abbracci, coccole e non solo al cantante ligure, ha glissato con nonchalance: “Ci conosciamo solo da 15 giorni – ha spiegato Malena – quindi per ora è solo amicizia. Ma ci troviamo molto bene insieme. Se poi vorrà farsi analizzare da me, ben venga”.

Quel che è certo, però, è che essere amici di una pornostar, che si dichiara disponibile ad “analizzarti” quando vuoi, è una condizione molto invidiabile per qualunque uomo. E il rapper 27enne non mancherà di essere invidiato da una moltitudine di spettatori.

Senza contare che, quello che si vede in televisione, è soltanto ciò che viene ripreso dalle telecamere. Ma i naufraghi non sono ripresi ognuno 24 ore su 24 in ogni singolo istante. Quindi, a telecamere distanti, sono liberi di divertirsi e intrattenersi come meglio credono. Buon per loro.

M.F.