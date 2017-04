Gossip – Moreno corre nudo all’Isola dei Famosi 2017 (FOTO), poi torna a Genova

GOSSIP. 5 APR. E’ stato eliminato definitivamente dall’Isola dei Famosi 2017 il rapper genovese Moreno Donadoni, che è già partito dall’Honduras alla volta dell’Italia, dove approderà prima a Milano prima, e poi a Genova, dove lo aspettano parenti, amici e fans ansiosi di riabbracciarlo.

Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale 5, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, è stato infatti battuto al televoto da Giulio Base, dopo che per due settimane era rimasto sull’Isola dei Primitivi insieme ad Eva Grimaldi, proprio per giocarsi l’ultima possibilità di rientrare in gioco e partecipare alla finale di mercoledì prossimo.

Intanto però, nonostante le difficoltà, i problemi di convivenza con Eva e la mancanza di cibo, il 27enne ligure si è comunque goduto questa esperienza fino alla fine, come hanno mostrato le immagini presentate da Alessia Marcuzzi. Immagini di un Moreno libero e selvaggio, felice e trasgressivo, che gridando a squarciagola correva sulla spiaggia completamente nudo, come un guerriero primitivo. Un guerriero che, anche se alla fine ha perso la guerra, ha vinto comunque moltissime battaglie, a partire da quelle contro la natura e, in primis, contro sè stesso ed i suoi limiti.

M.F.