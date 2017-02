Gossip – Melissa Satta senza mutande? No, vittima di bullismo mediatico

GOSSIP. 24 FEB. Indossava uno splendido mini abito in pelle con trendissimi stivali di rete, ed era indubbiamente sexy e bellissima Melissa Satta durante la scorsa puntata di Tiki Taka, il programma di approfondimento sportivo in onda in seconda serata tutti i lunedì sera su Italia Uno. La splendida showgirl sarda, compagna del calciatore Kevin-Prince Boateng, ex centrocampista del Milan ora al Las Palmas, è infatti co-conduttrice del programma di approfondimento sportivo a supporto di Pierluigi Pardo.

In questi ultimi giorni però, alcuni blog e siti web, alcuni anche collegati a note testate giornalistiche cartacee, hanno pubblicato un gossip, in alcuni casi perfino supportato da un video, che insinuerebbe l’assenza di biancheria intima sotto la gonna di Melissa. Un’insinuazione che, francamente, non troverebbe nemmeno sicuro riscontro nel video e nelle immagini pubblicate, nelle quali il particolare non è confermabile.

Perché quindi pubblicare come certa una notizia (se di notizia si può parlare), così maligna, pretestuosa, imbarazzante e pesante nei confronti della diretta interessata, per di più in assenza di oggettive prove? Perché offendere gratuitamente una bella donna con illazioni pruriginose soltanto perché è un personaggio pubblico ed è vestita in modo provocante (visto che si trova in tv e se lo può permettere)?

A dare la risposta è stata la stessa Melissa Satta, che sui suoi social network ha pubblicato un lungo post, in accompagnamento alla lettera del suo avvocato Marcello D’Onofrio, che promette azioni legali contro chi continuerà a supportare questa bufala offensiva e sessista.

“Purtroppo in questi giorni è successa una cosa che mi ha colpito molto – ha scritto Melissa, guadagnando in poche ore oltre 16.000 like solo su Instagram – Forse per la prima volte ho capito tante donne e ragazze che vengono colpite da bullismo mediatico e violate nella privacy. Prima di essere un personaggio pubblico sono una DONNA, moglie e mamma. Faccio un lavoro certamente non comune e magari non compreso da tutti ma comunque rispettabile e serio. Da 4 anni partecipo ad una trasmissione di calcio che fa parte di una testata giornalistica ma con taglio da talk show per famiglie e per ragazzi di qualsiasi età… e solo perché ho indossato una gonna alcune menti evidentemente non sane hanno insinuato che fossi priva di biancheria intima e così la notizia su internet è diventata sempre più virale con tutta la sua gravità. Cosa ancor più grave è che è stata ripresa da alcune sedicenti testate giornalistiche come se fosse vera. Ora capisco come si arriva a tragedie come la violenza sulle donne perché ormai tutto è permesso, tutto va bene… ma non dovrebbe essere così. Le donne, le ragazze, le bambine vanno protette da questo modo di pensare e soprattutto di esternare siffatti pensieri distorti perché sta prendendo una piega pericolosa e sicuramente sbagliata”.

M.F.