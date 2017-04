Gossip Isola dei Famosi 2017 – Simone Susinna rifiuta Malena e copia Raz Degan

GOSSIP. 7 APR. Si è improvvisamente ‘svegliato’, dopo due mesi di Isola dei Famosi, nell’ultima settimana Simone Susinna, accusato nel corso di tutto il programma di non essere stato particolarmente ‘brillante’. Anche sui social infatti, il bel modello è sempre stato bollato, per oltre 60 giorni, come uno dei concorrenti più ‘incolori’ e ‘meno significativi’ di tutta la storia di questo reality show. E anche nelle varie classifiche di gradimento, effettivamente, Simone è sempre rimasto molto in basso, negli ultimi posti.

A una settimana dalla finale però, il sexy indossatore sembra essersi improvvisamente ‘svegliato’. Così, dopo essersi fatto ‘sentire’ nelle ultime due puntate, ‘ribellandosi’ contro la presunta ‘egemonia strategica’ di Samantha De Grenet e Giulio Base, ed essersi avvicinato a Raz Degan, la scorsa settimana ha prima rifiutato seccamente le avances della pornostar Malena per poi addirittura nominarla, ed ora ha perfino deciso di isolarsi completamente dal gruppo e vivere i suoi ultimi giorni in Honduras ‘in solitaria’, come ha fatto del resto per due mesi Raz Degan.

Il 24enne catanese, la scorsa settimana come prova ricompensa ha vinto un pranzo con un naufrago a sua scelta, e ha deciso di portare Malena con lui. Ma quando, durante il pasto, l’attrice hard gli ha dichiarato esplicitamente il suo interesse, sicura di essere corrisposta, visto che hanno dormito abbracciati per settimane e, a suo dire, il modello le avrebbe fatto capire di trovarla attraente, lui le ha invece rifilato un clamoroso due di picche davanti alle telecamere.

Per questo motivo, durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5, tutte e tre le donne rimaste sull’isola, ovvero Eva, Nancy e la stessa Malena lo hanno nominato. Nomination che, però, Susinna non ha appieno nè compreso nè tantomeno gradito. Così, dopo una lite accesa con gli altri naufraghi, e in particolare con Nancy Coppola che prima gli ha dato dello “stron*o”, e poi gli ha detto “sei inutile, sei solo bello e basta”, Simone ha deciso di isolarsi completamente dal gruppo e trascorrere da naufrago solitario i suoi ultimi giorni in Honduras.

Peccato però che la sua decisione di originale abbia ben poco, visto che si tratta di una copia frettolosa e tardiva di quanto già fatto da Raz Degan per quasi tutta la durata della trasmissione. Forse Susinna, rendendosi conto dell’enorme consenso di pubblico riscosso da Raz dopo la sua decisione di “farsi un’isola per conto suo”, ha deciso di provare a copiarlo per vedere se, in extremis, anche lui può riuscire a racimolare consensi prima dell’imminente proclamazione del vincitore. Vincitore che, comunque, è evidente che non sarà lui.

M.F.